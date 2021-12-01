اتحاد الغرف التجارية عن زيارة رئيس الوزراء الإسباني: "جاي ياكل عيش" (فيديو)

كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمصر، قائلاّ: "هذه الزيارة ليست برتوكولية، خاصة أن رئيس الوزراء الإسباني اصطحب عدد ضخم من الشركات ورجال الأعمال، وهذه رسالة بأن هناك توجه قوي نحو دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين...دول جايين ياكلوا عيش، واحنا كمان عايزين ناكل عيش، ونخلق وظائف".

وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن محاور النقاش مع الجانب الإسباني تتمثل في العمل على تفعيل العلاقات بين المصانع المصري والإسبانية، معقبًا: "المصنع المصري بيعمل وردية واحدة..هتيجي الشركة الإسبانية هتشغل وردية أخرى بعمال إضافيين، من خلال ادخال تكنولوجيا جديدة، ومن ثم تصدير إلى الخارج"

ولفت إلى أن إسبانيا دولة متقدمة في الكثير من القطاعات مثل الصناعات الجلدية والنسيجية وصناعة السيارات وصناعة الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، وهناك عمل على التعاون ما بين البلدين في هذه المجالات.