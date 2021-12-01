عاجل.. تطورات إصابة حمدي فتحي مع منتخب مصر



يجري حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني فحوصات إضافية صباح غد للاطمئنان التام على حالته، وكان اللاعب قد أصيب بارتجاج في إحدى الالتحامات أثناء مباراة مصر ولبنان، حيث أجريت له الإسعافات الخاصة بهذه الحالة وتغييره حسب اللائحة.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق أن فتحي بخير وحالته مستقرة الا أن بروتوكولا خاصًا بمثل هذه الحالات من الواجب اتباعه ومن بينه الفحوصات التي سيجريها غدًا. وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته مع الفراعنة أمام لبنان في أولى مباريات المجموعة في كأس العرب.

وحقق المنتخب المصري فوزًا صعبًا على نظيره لبنان بهدف مقابل لاشيء، احرزه محمد مجدي أفشة في الدقيقة 70 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.

جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

يحتل منتخب الجزائر المركز الأول برصيد ثلاث نقاط. يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط. يحتل منتخب لبنان المركز الثالث دون نقاط. ويأتي منتخب السودان في المركز الأخير دون نقاط.



