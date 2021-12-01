"للمرة الثانية خلال أسبوع".. قوات إثيوبية تهاجم الجيش السوداني

أكدت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، عن شن قوات إثيوبية ومليشيات من الأمهرا هجومًا بالمدافع الثقيلة على الجيش السوداني على أراضية، دون وقوع إصابات.



ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر عسكرية مطلعة مساء اليوم قولها، إن "القوات الإثيوبية ومليشيات الأمهرا شنت فجر الأربعاء، هجومًا بالمدفعية الثقيلة داخل الأراضي السودانية".

وأضاف، أن الهجوم الجديد استهدف منطقة تايا ومعسكر شاي بيت، بمحلية باسندة بالشريط الحدودي، شرقي البلاد، منوهة عن عدم سقوط ضحايا سواء من العسكريين أو المدنيين القاطنين في المنطقة التي تعرضت للهجوم.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية آخري، بأن إثيوبيا حشدت قوة عسكرية في المناطق الحدودية المحاذية لمحليتي القريشة وباسندة بالقرب من مستوطنة ملكامو التي شهدت أحداث السبت.

وقالت إن إثيوبيا أرسلت تعزيزات ليل الثلاثاء، عبر 13 ناقلة جند، إلى مناطق شنفا مريم الحدودية المحاذية لبلدة تايا السودانية، وهي قوات أرسلت من منطقة شهيدي بإقليم تيجراي.

وأشارت المصادر، إلى أنّ التعزيزات المُرسلة من منطقة شهيدي قد يكون هدفها التصدي لمجموعات مسلحة من قوميات التيجراي والقمز والكومنت التي تنفذ عمليات عسكرية ضد الأمهرا والجيش الحكومي الإثيوبي.

يشار إلى أنّ هجوم الأربعاء، هو الثاني، من نوعه خلال هذا الأسبوع، حيث قُتل وجُرح، السبت، 51 عنصرًا من الجيش السوداني إثر تصديه لهجوم عنيف من الجيش وميليشيات إثيوبيا.

