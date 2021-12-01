اطلقت رسميا البوابة الأردنية لتيسير التجارة والتي تعتبر واحدة من مبادرات مشروع "تحسين بيئة الأعمال التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تيسير التجارة" والذي يشترك في تنفيذه الحكومة الأردنية ومركز التجارة الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي ومملكة هولندا.



وتوفر البوابة كافة المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية من خلال تقديم عرض للخطوات العملية اللازمة لاستيراد وتصدير وترانزيت أكثر من 70 منتجا بطريقة ملائمة للأعمال التجارية، وإدراج قوائم مرتبة تسلسليًا تحتوي على الإجراءات والمستندات والوثائق الواجب تقديمها في كل خطوة.



كما توفر البوابة بنكا للمعلومات التجارية يتضمن كافة المعلومات التي يحتاجها التاجر من أطر قانونية واتفاقيات تجارة حرة وقواعد منشأ وبدل الخدمات بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى، كما توفر خدمة المجيب الآلي للحصول على إجابة سريعة ومباشرة لأي استفسار حول متطلبات وشروط التجارة في الأردن باللغتين العربية والإنجليزية عن طريق الكتابة أو من خلال الإدخال الصوتي.



مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، اكد أن اطلاق البوابة الأردنية لتيسير التجارة يأتي لمساندة تطلعات الحكومة نحو التوسع بتطبيق مفهوم التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية الذي يساهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الأردنية الصغيرة والمتوسطة.



وأشار إلى أن انجاز هذه البوابة يشكل قفزة نوعية وكبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية ورفع القدرة التنافسية للشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نمو الصادرات الأردنية، موضحا ان الاردن يعتبر الدولة الأولى في الإقليم التي تقوم بتنفيذ مثل هذه المبادرات بنجاح.



وأشارت مديرة المشروع في مركز التجارة الدولية رغد التلي، إلى أن بوابة تيسير التجارة تعد أداة لتحسين الشفافية والوصول إلى المعلومات وتعزيز التعاون بين جهات الرقابة الحدودية، وتدعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعتبر بمثابة أداة مهمة لمراجعة وتبسيط الإجراءات بشكل مستمر.



وتخلل حفل الاطلاق جلسة حوارية بعنوان "دور شفافية توفر المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية في تنافسية قطاع الأعمال في الأردن" والتي سلطت الضوء على ضرورة توفير المعلومات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت لتعزيز البنية التحتية للتجارة الخارجية في الأردن.