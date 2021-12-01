بحث التعاون الاقتصادي بين الأردن وروسيا

بحث أمين عام وزارة الاستثمار الأردني، المفوض العام الأردني في اكسبو 2020 دبي زاهر القطارنة مع نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية ألكسي غروزدي في دبي تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.



وأكَّدَ القطارنة في بيان للجناح الأردني في اكسبو اليوم الاربعاء حرص المملكة على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مُشيرًا إلى أنَّ الأردن بما يمتلكه من إمكانات بشرية وتشريعات واتفاقيات دولية يعتبر وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي والاستثمار. ورافق القطارنة نائب الوزير الروسي بجولة داخل الجناح الأردني في دبي، حيث أطلعهُ على جناح المملكة والذي يحمل عنوان "عتبات المستقبل" حيث يعكس أبرز الإنجازات الأردنية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وإبراز المعالم السياحية والأثرية، إلى جانب عرض الأفكار الريادية والمشاريع والخطط والبرامج المستقبلية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها وعرضها لجذب الاستثمار من مختلف أنحاء العالم.



وأبدى نائب الوزير الروسي إعجابه بالجناح الأردني الذي يبرز التسلسل التاريخي للمملكة ويُظهر التطور والتقدم الذي وصلت اليه، مُشيرًا إلى أنّ جمهورية روسيا الاتحادية تتطلع إلى إيجاد المزيد من فُرص التعاون مع الأردن خصوصًا بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية.