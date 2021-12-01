إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة اعتبارا من اليوم

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب الاردني، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتبارًا من اليوم الاربعاء.



وبحسب بيان مشترك صادر عن الجانبين، فان افتتاح المنطقة الحرة يهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين.



وقال البيان ان الاعلان جاء في إطار التنسيق والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك، وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة والصديقة.

ورحبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، بإعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.



وقالت النقابة إن إعادة افتتاح المنطقة بعد سبع سنوات من الإغلاق، يصب في صالح تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات، لتكون المنطقة بوابة لإعادة إعمار سوريا، وتنشيط القطاعات الصناعية والخدمية، وتوليد فرص العمل، والمساهمة في تحقيق الدعم الاقتصادي لكلا البلدين الشقيقين. من جهته، ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، هذه الخطوة لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز أواصر التعاون بين الأردن وسوريا.