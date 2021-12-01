بثينة مسعد: أليكسيا بوتياس "أفضل لاعبة في العالم" الأكثر أناقة مع مورجان

قالت بثينة مسعد، مصممة الأزياء والموضة، إن الإسبانية أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في العالم 2021، من أكثر لاعبات كرة القدم أناقة.





وأضافت "بثينة" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم" أن بوتياس ظهرت بمظهر رائع خلال حفل فرانس فوتبول الذي أقيم في قلب العاصمة الفرنسية باريس.





وتوجت بوتياس بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021، بعدما قادت فريقها برشلونة للفوز بثلاثية تاريخية.





وشددت بثينة على أن التنسيق في اختيار اللبس من أفضل الأشياء التي تجعلك أكثر أناقة عن الأخرين وهو ما ظهر واضحا في ملابس لاعبة برشلونة.

و أكملت بثينة، أن أليكسيا بوتياس تتمتع بقوام نموذجي، وتعد من أكثر لاعبات كرة القدم أناقة مع الأمريكية أليكس مورجان.