بثينة مسعد: أليكسيا بوتياس "أفضل لاعبة في العالم" الأكثر أناقة مع مورجان

الفجر الرياضي
بثينة مسعد
بثينة مسعد
Advertisements

قالت بثينة مسعد، مصممة الأزياء والموضة، إن الإسبانية أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في العالم 2021، من أكثر لاعبات كرة القدم أناقة.


 

وأضافت "بثينة" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم" أن بوتياس ظهرت بمظهر رائع خلال حفل فرانس فوتبول الذي أقيم في قلب العاصمة الفرنسية باريس.


 

وتوجت بوتياس بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021، بعدما قادت فريقها برشلونة للفوز بثلاثية تاريخية.


 

وشددت بثينة على أن التنسيق في اختيار اللبس من أفضل الأشياء التي تجعلك أكثر أناقة عن الأخرين وهو ما ظهر واضحا في ملابس لاعبة برشلونة.

 

و أكملت بثينة، أن أليكسيا بوتياس تتمتع بقوام نموذجي، وتعد من أكثر لاعبات كرة القدم أناقة مع الأمريكية أليكس مورجان.

برشلونة أفضل لاعبة في العالم جائزة أفضل لاعب مصممة الأزياء والموضة بثينة مسعد
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تطورات إصابة ثنائي الأهلي في كأس العرب 2021

عاجل.. الإعلان عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

أزمة كبرى تضرب الأهلي قبل استئناف المباريات

عاجل.. الكشف حجم إصابة حمدي فتحي مع منتخب مصر

آخر تطورات انتقال نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

عاجل.. أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد أمام بيلباو في الدوري الإسباني

رصد أخر تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

كيروش يعلق على فوز منتخب مصر أمام لبنان

ads