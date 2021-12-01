تحرك مفاجئ.. برشلونة يخطط لضم نجم تشيلسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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وضع نادي برشلونة الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي على طاولة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري.

 

ووفقا لصحيفة الماركا الإسبانية فأن برشلونة بدأ من الآن التفكير في الموسم المقبل برصد العديد من الصفقات تمهيدا للتعاقد معها بالميركاتو الصيفي.

 

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يعاني حاليا من أزمة مالية وهو ما يجبر النادي على الانتظار حتي الصيف القادم للتعاقد مع صفقات جديدة والانتظار لنهاية الموسم بدلا من الدخول في الميركاتو الشتوي.

 

واكدت الصحيفة على أن أحد هؤلاء اللاعبين المطروحين على قائمة تعاقدات برشلونة هو اللاعب سيزار أزبيليكويتا نجم فريق تشيلسي الإنجليزي والذي تتابعه الأمانة الفنية لبرشلونة منذ فترة طويلة.

 

وينتهي عقد أزبيليكويتا مع تشيلسي في يونيو المقبل ولم يجدد اللاعب حتي الآن عقده مع النادي لأنه يفضل الانتظار لمعرفة ما سيحدث في سوق الانتقالات في ظل العرض المنتظر من برشلونة.

 

ويحتاج برشلونة للتعاقد مع ظهير أيمن قوي بعدما فشل الأمريكي ديست في إقناع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق والذي قرر إبقاء اللاعب على مقاعد البدلاء في المباريات الماضية مفضلا مشاركة مينجويزا ليخرج ديست من الحسابات بعدما كان واحد من اللاعبين المميزين في تشكيلة كومان.

 

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