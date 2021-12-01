العثور على 5 رؤوس حمير في ترعة بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية أبوالخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، على عدد 5 رؤوس حمير بإحدى الترع التابعة للقرية، وسط حالة من الخوف والذعر تحسبا لبيع لحومهم في الأسواق الأيام الماضية، وعلى الفور تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة وشرطة النجدة.

تلقى اللواء عماد الدكروري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بلاغا من الأهالي بالعثور علي عدد 5 رؤوس حمير والأحشاء الداخلية والأرجل ملقاة بأحد الترع بقرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة.

على الفور تم تشكيل لجنة مكونة من كلا من "جمال الفيل نائب رئيس الوحدة المحلية، الدكتور فتحي الأسود مدير الإدارة البيطرية، الدكتور عادل رضوان مدير مجزر كوم حمادة، والدكتور خالد إسماعيل من الإدارة البيطرية"، وتوجهت اللجنة إلى مكان العثور على رؤوس الحمير، وتم عمل تقرير وتقديمه للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات، وحرر محضر بالواقعة.

من جانبه أكد أحمد أغا أحد سكان قرية أبو الخاوي، أن الأمر تكرر أكثر من مرة حيث عثروا سابقا على رؤوس حمير بمنطقة السبعة، مشيرًا إلى أنها لا تخص أهالي القرية، حيث نوه أن تلك الأرض خالية من الزرع والسكان وتقع علي الطريق الذي يربط كوم حمادة بمحافظة المنوفية، مرجحا أنه تم إلقائها من إحدى السيارات المارة من محافظة المنوفية بتلك المنطقة.

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