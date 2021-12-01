وزير الأوقاف يكشف سبب ترجمة القرآن الكريم للغة العبرية

توك شو
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفاصيل ترجمة معاني القرآن إلى اللغة العبرية، قائلًا:" هذه الترجمة  تأتي في إطار أننا مطالبون بمخاطبة العالم بلغته،  حيث قامت الوزارة بترجمة القرآن إلى عدة لغات، وخلال أيام سيتم الانتهاء من ترجمة القرآن باللغة اليونانية".

 

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة  هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على  فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن البحث عن الترجمات العبرية أصبح كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل من الضروري ترجمة القرآن إلى العبرية،، مشيرًا إلى أن  الترجمة دقيقة، ومعدة  من قبل فريق أساتذة اللغة العبرية بجامعة الأزهر.

وأوضح أن من الضروري معرفة كل اللغات والهدف من الترجمة هو تصحيح الأخطاء التى لحقت بترجمة القرآن، لافتًا إلى أن الدكتور سعيد عطية عميد كلية اللغات والترجمة الأسبق هو صاحب الفكرة وسيقوم بتشكيل الفريق المتخصص لترجمة معاني القرآن.

وزير الأوقاف ترجمة القرآن الكريم العبرية مختار جمعة

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