وكالة دولية: الطاقة المتجددة ستمثل 95% من الزيادة في القدرة على إنتاج الكهرباء حتى 2026



أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تمثل الطاقة المتجددة نحو 95% من الزيادة في القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم من الآن وحتى نهاية 2026، وأضافت أن الطاقة الشمسية ستسهم بنصف هذه الزيادة.

وتأتي هذه التوقعات على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومحركات الرياح.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها السنوي عن سوق الطاقة المتجددة إن القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سترتفع إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2021.

وتابع تقرير الوكالة أن قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2026 ستعادل إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء العالمية من الوقود الأحفوري والطاقة النووية مجتمعين.

وأضافت الوكالة أيضا أن السياسات الأكثر قوة التي انتهجتها الحكومات وتعهدات مؤتمر المناخ في غلاسكو الشهر الماضي قادت هذه الزيادات لكن وتيرة نمو الطاقة المتجددة يتعين أن تتسارع للحد من ارتفاع درجات حرارة العالم.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والتي بلغت 290 غيغاواط تمثل إشارة أخرى على ظهور اقتصاد عالمي جديد للطاقة".

وأضاف "الارتفاع الذي نشهده الآن في أسعار السلع والطاقة يمثل تحديات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة، لكن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية".