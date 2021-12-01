سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية شاملة للنقل الجوي

وقعت هيئة الطيران المدني العمانية، بالأحرف الأولى (التأشير) رسميًا على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين السلطنة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وذلك في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية (بروكسل).

وتأتي هذه الاتفاقية الشاملة تتويجًا للعديد من جلسات المفاوضات بين الجانبين والتي بَدأت الجولة الأولى منها في شهر مارس 2019م بمسقط، تأكيدًا لطموحات الطرفين في تعزيز حركة النقل الجوي بين سلطنة عُمان ودول الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر تحررًا وانفتاحًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وتؤكد الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي المؤشر عليها اليوم، التزام الطرفين بتسهيل تشغيل شركات الطيران بين أسواق النقل الجوي العُمانية والأوروبية، لتوضع الأطر القانونية للتشغيل بشكل عادل ومتساوٍ ضمن خطة لفتح الأجواء بينهما يتم تنفيذها بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.

وستفتح الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي المجال أمام الناقل الوطني لسلطنة عُمان "الطيران العُماني" لزيادة عدد رحلاته إلى المحطات الأوروبية الحالية، كما تتيح إضافة وجهات أوروبية أخرى للناقلين الطيران العُماني وطيران السلام.

وفي المقابل، ستسمح الاتفاقية لجميع شركات الطيران الأوروبية بتشغيل رحلاتها المباشرة إلى مطارات سلطنة عُمان من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تسير حاليًا الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية رحلاتهما المنتظمة مباشرة إلى مطار مسقط الدولي، كما تشغل شركات طيران أوروبية أخرى رحلات سياحية موسمية إلى مطار صلالة.

وتهدف الاتفاقية بشكل فاعل إلى استقطاب المزيد من شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي لجدولة رحلاتها المباشرة إلى مختلف المطارات في سلطنة عُمان.

وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تتعلق بعدد من الجوانب الأخرى بما في ذلك أحكام سلامة وأمن الطيران المدني وأخرى للمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص التجارية بين شركات الطيران، وأسس إدارة الحركة الجوية، وحماية البيئة في مجال الطيران، والجوانب الاجتماعية للعمل بشركات الطيران.

وقد تم الاتفاق بين الجانبين على البدء في استكمال الإجراءات القانونية بكل منهما المتعلقة بنص الاتفاقية التي تم التوصل إليها والتأشير على بنودها اليوم بغية الإعداد لجلسة أخرى قريبًا يتم خلالها التوقيع النهائي على بنود الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت أدت فيه جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تشديد الدول القيود على السفر الجوي، الأمر الذي خفّض بشكل كبير العمليات التشغيلية لشركات الطيران على المستوى العالمي.

وقد استأنف قطاع الطيران في سلطنة عُمان مؤخرًا مرحلة التعافي التدريجي، حيث تمت إعادة تشغيل العديد من المحطات بما في ذلك الوجهات الأوروبية للطيران العُماني التي كانت قد توقفت مؤقتًا خلال الموجتين الأولى والثانية للجائحة.

يذكر أن سلطنة عُمان لديها حاليًا اتفاقيات ثنائية للنقل الجوي مع (18) دولة أوروبية بعضها مفتوحة الحقوق إلا أن عددًا منها يتضمن حقوقًا مقيدة بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة مع كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.