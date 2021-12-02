حال فوزه على مونتري.. تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي
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أجريت يوم الاثنين الماضي، قرعة كأس العالم للأندية 2021 المقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من 3 حتى 12 فبراير من العام المقبل 2022.

حال فوزه على مونتري.. تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية
وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية على مواجهة بين الأهلي ومونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي، على أن يلعب الهلال السعودي أمام الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي.
ويلتقي الأهلي حال تخطي عقبة مونتيري المكسيكي، أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك يوم الثلاثاء 8 فبراير.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
 

الهلال السعودي الجزيرة الإماراتي كأس العالم بالميراس المكسيك قرعة كأس العالم
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