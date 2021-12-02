يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الخميس 2-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس2-12-2021 لمواليد برج الأسد.

برج الأسد.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 2-12-2021

على الصعيد العاطفي

تشعر بالحرن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك.

على الصعيد المهني:

ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.

على الصعيد المالي:

تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.