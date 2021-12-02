حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-12-2021 فى مصر

كشفتت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الثاني من شهر ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة انخفاضا على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس على جنوب سيناء تكون معتدلة وعلى جنوب البلاد، وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال فترات الليل، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت "الأرصاد" إلى أن اليوم الخميس سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس 2-12-2021

القاهرة 22 14 درجة

الإسكندرية 21 14 درجة

مطروح 20 13 درجة

سوهاج 23 12 درجة

قنا 24 12 درجة

أسوان 26 13 درجة