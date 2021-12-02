اعرف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2-11-2021، ودرجات الحرارة بمحافظات ومدن مصر.

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليلا، أكدت الأرصد الجوية أنه يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة