لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. ننشر التفاصيل الكاملة حول امتحان ديسمبر

تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول امتحان ديسمبر الجاري لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

موعد بدء امتحان ديسمبر والانتهاء

ومن المفترض أن تبدأ الامتحانات 5 ديسمبر وتستمر حتى يوم 9 من نفس الشهر، على أن يعقد الامتحان في المدارس خلال اليوم الدراسي.



ومن المقرر أن الامتحان يعقد في زمن الحصة العادية، ويحوي الامتحان على 10 أسئلة في كل مادة.



أهداف امتحان ديسمبر لطلاب الصف لرابع الابتدائي

ويهدف الامتحان إلى قياس نواتج التعلم وأهداف الدروس والموضوعات، ويتم تقييم الإجابات بالمدارس تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.



تفاصيل أسئلة امتحان ديسمبر

وعن الأسئلة، فتكون فيما درسه التلاميذ حتى 15 نوفمبر، والامتحان يكون بالمواد الأساسية فقط وهى: (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات).



ويتم الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، كما يختلف من مدرسة لأخرى وباقي المواد على مستوى المدرسة، ولا توجد نماذج استرشادية لامتحانات نظام التعليم الجديد.

تفاصيل توزيع درجات امتحان ديسمبر

وعن توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في العام الدراسي الجديد، تحسب بواقع 100 درجة لكل المقررات بالتساوى على أن تخصيص 60% من المجموع للاختبارات.

نتيجة تقييم امتحان ديسمبر

أما نتيجة التقييم، فتظهر في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، ويجب عدم تغيب الطلاب عن امتحان شهر ديسمبر الحالي، كما يتم تقييم الطلاب في المواد غير الأساسية من خلال المدارس.



والألوان المستخدمة في قياس مهارات المتعلم تشمل: الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر، وإليكم تفاصيلها:

*يخصص اللون الأزرق للمجموع من 85 إلى 100 درجة.

*يخصص اللون الأخضر للمجموع من 65 إلى أقل من 85 درجة.

*يخصص اللون الأصفر للمجموع من 50 إلى أقل من 65 درجة.

*يخصص اللون الأحمر للمجموع من 1 إلى أقل من 50 درجة.