حسم المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، موقف علي معلول ظهير أيسر الفريق، من الإصابة التي تعرض لها واستمراره حتى نهاية بطولة كأس العرب.

تقارير تونسية تكشف موقف معلول من الاستمرار في كأس العرب

وأكدت صحيفة "تونس الرقمية"، أن المنتخب التونسي لا ينوي استبعاد معلول من القائمة، وأن الأنباء المتداولة بشأن استبعاده الإصابة غير صحيحة.

وأوضحت الصحيفة، إلى أن اللاعب سوف يخضع لفحوصات جديدة لتحديد موقفه النهائي، من المشاركة في المباراة المقبلة.

وكان معلول اشتكى من شد في العضلة الضامة، حسبما أشارت تقارير صحفية، خلال مواجهة المنتخب الموريتاني، في بطولة العرب.

واكتسح منتخب تونس نظيره منتخب موريتانيا، بخماسية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت ظهر أول أمس الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات.