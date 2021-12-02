ترتيب الدوري الانجليزي عقب انتهاء الجولة الرابعة عشر

ترتيب الدوري الانجليزي، اشتعلت منافسات "البريمير ليج" وزات سخونته، مع مواصلة الفرعون المصري محمد صلاح تقديم أداء مبهر، جعله في صدارة جدول ترتيب الهدافين.

ترتيب الدوري الانجليزي

ويتساءل الكثيرون عن ترتيب الدوري الانجليزي عقب انتهاء منافسات الجولة الرابعة عشر من البطولة الأقوى عالميا على صعيد الدوريات المختلفة، والتي تشهد صراعا كبيرا حتى الرمق الأخير.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

وتصدر ترتيب الدوري الانجليزي اليوم الخميس الموافق الثاني من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الانتهاء من عدة مباريات كان أهمها مباراة ليفربول.

تشيلسي يتصدر ترتيب الدوري الانجليزي

وواصل نادى تشيلسى تصدره ترتيب الدوري الانجليزي فى عقب الفوز أمام واتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المراكز الأولى في ترتيب الدوري الانجليزي

ويتصدر تشيلسى ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة، ثم يحل مانشستر سيتي فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة، وبعده ليفربول فى المركز الثالث برصيد 31 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي، ويحتل وست هام المركز الرابع برصيد 24 نقطة، ثم فريق أرسنال فى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

مانشستر يونايتد متأخر في ترتيب الدوري الانجليزي

وجاء فريق مانشستر يونايتد العريق في ترتيب الدوري الانجليزي متأخرًا بمفاجأة كبيرة وقاسية على عشاق المارد الأحمر في كل كان بالعالم، محتلا المركز العاشر بعد مرور 14 جولة.