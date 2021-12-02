استمرار حبس المتهم بقتل ابنة خالة زوجته بسبب خلافات مالية بأوسيم

حوادث
ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ابنه خالة زوجته وإصابة زوجته بسبب خلافات مالية بأوسيم

كشفت تحقيقات نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في قتل عامل لإبنة خالة زوجته وإصابة الزوجة بأوسيم، أن المتهم كان يتشاجر مع زوجته لخلافات مالية، وكان يريد الذهب الذي بحوزه نجلة خالة زوجته، لإنفاقه على المخدرات.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم مسجل خطر في قضايا مخدرات، فاستدرج ابنه خالة زوجته لأخذ مبالغ مالية والمصوغات الذهبية التي بحوزتها الخاصة بزوجته. 

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه كان يحتاج للنقود، فعلم أن زوجته أخفت مصوغاتها الذهبية عند نجلة خالتها لعدم الوصول للمصوغات، ففي يوم الواقعة، استدرج المتهم نجلة خالة الزوجة، وطالبها بالذهب، فعند رفضهما لإعطائه، اعتدي عليهما بالضرب، حيث سدد طعنة لإبنه خالة الزوجة، وأصيبت الزوجة بكدمات متفرقة بالجسد.

تباشر نيابة أوسيم،بشمال الجيزة، التحقيق  مع المتهم في  قتل ابنه خالة زوجته، وإصابة زوجته، بعد التعدي عليهما بالضرب إثر خلافات مالية بينه وبين زوجته بأوسيم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن ابنه خالة الزوجة  بآلة حادة(مطواه)، إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجها.

وانتدبت النيابة، الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج ابنة خالة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 

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