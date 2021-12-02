ترتيب الدوري الاسباني وموقف ريال مدريد وبرشلونة من اللقب

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ترتيب الدوري الاسباني
ترتيب الدوري الاسباني
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ترتيب الدوري الاسباني، يواصل فريق ريال مدريد الإسباني أداءه الجيد في الآونة الأخيرة رغم بنائه فريق جديد والاستعانة ببعض الوجوه الشابة عكس برشلونة الذي يعاني.

 

ترتيب الدوري الاسباني

 

ويتساءل الكثيرون عن ترتيب الدوري الاسباني عقب انتهاء منافسات الجولة الخامسة عشر من حدى البطولات الكبرى التي تشهد متابعة كبيرة من العرب والمصريين.

 

المنافسة على ترتيب الدوري الاسباني

 

واشتعلت المنافسة على ترتيب الدوري الاسباني حيث يتصره النادي الملكي ريال مدريد فيما يعاني برشلونة مؤخرا منذ رحيل ميسي عن صفوفه وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

جدول ترتيب الدوري الاسباني

 

وتصدر ترتيب الدوري الاسباني اليوم الخميس الموافق الثاني من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب انتهاء منافسات الجولة الـ15 فريق ريال مدريد.

 

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الاسباني 

 

وواصل نادى ريال تصدره ترتيب الدوري الاسباني فى عقب الفوز أمام أتلتيك بلباو بهدف وحيد فى اللقاء الذى جمع بينهما يوم أمس الأربعاء على ملعب سانتياجو برنانبيو.

 

فوز ريال مدريد وترتيب الدوري الاسباني

 

وسجل هدف ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الاسباني  اللاعب الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 40، من أحداث الشوط الأول، حسب موقع "إي إس بي إن" الرياضي.

 

ترتيب الدوري الاسباني والفرق المتنافسة

 

وفاز ريال مدريد في 11 مباراة، خلال 15 مباراة خاصها في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فيما تعادل في 3 مواجهات وخسر في مباراة واحدة ليتصدر ترتيب الدوري الاسباني وتشتعل المنافسة.

 

الريال يتصدر ترتيب الدوري الاسباني

 

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 36 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي ينتظر مباراة واحدة مؤجلة له، رغم استقبال شباكه27 هدفا.

 

مركز برشلونة في ترتيب الدوري الاسباني

 

ويحتل فريق برشلونة، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 23 نقطة، بعد الفوز على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت الماضي، بعد لعبه 14 مباراة في الليجا هذا الموسم، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3.

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