استمرار حبس عامل لقتله أحد أقاربه لمعاكسته لشقيقته بمنشأة القناطر

حوادث
ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس متهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل لأحد أقاربه، بسبب معاكسته لشقيقته بمنشأة القناطر.

كشفت تحقيقات نيابة مركز إمبابة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في قتل عامل كهربائي على يد أحد أقاربه ويدعى "سعد "24عامًا، أن المتهم تشاجر مع المجني عليه بسبب معاكسته لشقيقته.

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه ليست المرة الأولى التي قام بمعاكستها، ولكنها تكررت قبل ذلك، وأن المتهم ذهب لمعاتبته على معاكسته لشقيقته، أثناء ذلك أنكر فعله لذلك، فتشاجر الأثنان، فاستل المجني عليه سكينًا لطعن المتهم، فأمسك المتهم بالسكين وسدد له الطعنة.

وباشرت نيابة مركز إمبابة، بشمال الجيزة، التحقيق مع المتهم ويدعى "سعد صابر" في قتل أحد أقاربه ويدعى "عليوه"، بسلاح أبيض بمنشأة القناطر، حيث تستمع النيابة لأقوال أسرة المقتول وشهود العيان على الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع قريبه، لمعاكسته لشقيقته  فتطورت المشاجرة، حيث استل سكينًا وطعنه طعنة واحدة وسقط قتيلا في الحال

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتوصلت التحريات الأولية أن عامل طعن شابا تربطه به علاقة قرابة بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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