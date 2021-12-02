ترتيب الدوري الفرنسي عقب تعادل باريس سان جيرمان ونيس

ترتيب الدوري الفرنسي، زاد شغف الجمهور العاشق للساحرة المستديرة – كرة القدم- بالدوري الفرنسي، ولا سيما عقب تعاقد العملاق الباريسي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قادما من برشلونة.

ترتيب الدوري الفرنسي

وتصدر ترتيب الدوري الفرنسي اليوم الخميس، الموافق الثاني من شهر ديسمبر عام 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب لعب 16 مواجهة ن عمر المسابقة.

باريس يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي

ويتصدر باريس سان جيرمان الذي يلعب بين صفوفه ميسي الحائز على جائزة "بالون دور" مؤخرا ترتيب الدوري الفرنسي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، رغم تعثره في المباراة الأخيرة.

سقوط متصدر ترتيب الدوري الفرنسي

وسقط باريس سان جيرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي في فخ التعادل أمام ضيفه نيس ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي، والتي لعبت يوم أمس الأربعاء.

ترتيب الدوري الفرنسي وتكريم ميسي

وكرم باريس سان جيرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مباراة نيس بحصوله على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم لعام 2021، وللمرة السابعة في تاريخه.

تكريم لاعبي باريس وصدارة ترتيب الدوري الفرنسي

وفاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة أفضل حراس العالم 2021، حيث تم نحه الائزة في حفل البالون دور، وسط حضور رئيس نادي باريس صاحب صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.

تعادل متصدر ترتيب الدوري الفرنسي

وأفسد فريق نيس فرحة العملاق الباريسي بعد أن أسقطه في فخ التعادل السلبي دون أهداف ليوقف مسيرة صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي والتي استمرت لـ4 مباريات لن يعرف فيهم سوى الفوز.