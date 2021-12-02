احتفالًا بـ اليوبيل الذهبي لذكرى الـ 50 للعيد الوطني الاماراتي.. نسخة جديدة من نشيد هتف الشعب



اطلقت وزارة الثقاقة والشباب الاماراتية فيديو جديد لنشيد " هتف الشعب " بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى إنشاء الاتحاد بالبلاد، والذي يحل في الثاني من ديسمبر لكل عام، ويعرف باسم اليوم الوطني للإمارات.



هتف الشعب هو النشيد الوطني للإمارات المكتوب من قبل الدكتور نايف عبيد عام 1990، خلال الغزو العراقي للكويت، مشيدًا بالمساهمة الإماراتية في تحرير الكويت وتقديرًا لدورها في الحفاظ على أمن وسلامة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتسبات الاتحاد.





وفي هذا الصدد يقام اليوم الخميس الحفل الرسمي بمنطقة حتا بتقديم عرض مسرحي عائم، لاستعراض تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاضرها، عبر عرض إبداعي قصصي، على أن يكون العرض متاحًا للجمهور لمدة 9 أيام من 4 حتى 12 ديسمبر الجاري.



وفي أبوظبي انطلقت فعاليات اليوم الوطني الإماراتي خلال الفترة بين 1 و3 ديسمبر بتقديم أكثر من 25 فعالية تحتفي بتراث الإمارات وتنوعها وقيمها الإنسانية، واستشراف طموحات الدولة ورؤيتها للخمسين المقبلة، إلى جانب إقامة العديد من ألعاب العروض النارية.



ويستضيف نادي أبوظبي للرياضات اليوم عرضًا للقفز المظلي والسباحة في الجو، وسيحمل 16 مظليا علم دولة الإمارات راسمين شعار الخمسين في السماء، إضافة إلى تقديم عرض آخر بالعاصمة بالتعاون مع نادي الجزيرة، بقيام نحو 50 طائرة بقيادة طيارين محليين بتقديم عروض الباراموتور والتزلج الهوائي مع علم دولة الإمارات إلى جانب تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية الأخرى.