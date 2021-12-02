اعرف حالة الطقس غدا الجمعة 3 ديسمبر 2021 في مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021 الجاري، ونستعرض معكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

قال الأ{صاد إن طقس الغد مستقر في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء/ كما وأوضح الأرصاد، أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن تسجل القاهرة 21 درجة، وستكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية 20 درجة، وفي شمال الصعيد فستصل درجة الحرارة لـ25 درجة.

كما ستظهر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، أصدرت من قبل بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، وحتى السبت الموافق 4 من الشهر ذاته.

حيث ذكرت الأرصاد ان البلاد سوف تشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.