بعد فوزه بـ "القدم الذهبية".. محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

تصدر نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ترتيب جدول هدافي الدوري الانجليزي وذلك بـ 13 هدف يأتي ذلك بعد يومين من فوزه بجائزة القدم الذهبية ليستطيع صلاح بعد تسجيله هدفين وقيادة الريدز للفوز برباعية علي منافسه ايفرتون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الإنجليزي.

وأصبح نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح يصبح بذلك محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين خارج أرضه على مضيفه إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد" منذ فرناندو توريس في سبتمبر 2008، حسب موقع اوبتا العالمي المتخصص في الأرقام القياسية.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وسجل ليفربول الذي تصدر نجمه محمد صلاح صداره جدول ترتيب الدوري الانجليزي تفوقه المبكر الهدف الأول في الدقيقة 10 بعد اختراق من الجهة اليسرى عن طريق روبيرتسون ليمرر إلى هندرسون القادم من الخلف على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيسراه إلى الشباك.

لتشهد الدقيقة 19 تألق النجم محمد صلاح بتسجيل هدف ماركة مسجلة بعد اختراق الدفاع والانفراد بالمرور بسرعته من الدفاع ليسدد بيسراه إلى الشباك.

لتظل محاولات إيفرتون لتسجيل هدف التعادل مستمرة الا ان صلاح استغل خطأ دفاعي لينطلق من وسط الملعب وينفرد تحت ضغط ليسدد كرة أرضية بيسراه إلى الشباك في الدقيقة 65 وقتل جوتا المباراة في الدقيقة 79 بعد تمريرة من روبيرتسون داخل منطقة الجزاء ليسدد البرتغالي قذيفة بيسراه إلى الشباك ليؤكد فوز فريقه.

وفي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد ٣١ نقطة، بفارق نقطة عن السماوي الثاني، ونقطتين عن البلوز المتصدر، بسبب فوز تشيلسي على واتفورد، ومانشستر سيتي على أستون فيلا.

هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 13 هدفا.

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 9 أهداف.

3- ديوغو جوتا (ليفربول) برصيد 8 أهداف.

4- ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف.



صلاح يتوج بجائزة القدم الذهبية

توج محمد صلاح قبل يومين بجائزة القدم الذهبية في إمارة موناكو الفرنسية والتي تقدم سنويا لأحد اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.