تشيلسي يحتل ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز صعب على واتفورد 

تصدر فريق تشيلسي مؤشرات بحث جوجل اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 في العالم، حيث حقق تشيلسي فوزًا صعبًا ضد واتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تربع تشييلسي بهذا الفوز الصعب على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



ملخص مباراة تشيلسي ضد واتفورد

تصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق واتفورد بنتيجةهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالي 2021 – 2022.

وتوقفت المباراة في الشوط الأول لمدة 32 دقيقة، بسبب تعرض أحد الجماهير في المدرجات لنوبة قلبية، حيث طلب الاسباني ماركوس ألونسو لاعب البلوز من الحكم إيقاف المباراة، ونجحت الأجهزة الطبية في علاج المشجع وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وكان تشيلسي البادئ بالتسجيل في المباراة عن طريق اللاعب ماسون ماونت في الدقيقة 29 وتعادل إيمانويل دينيس لأصحاب الأرض في الدقيقة 43. وفى الشوط الثانى نجح النجم المغربي حكيم زياش في تسجيل هدف الفوز للبلوز في الدقيقة 72

ورفع تشيلسي رصيده للنقطة 33 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.