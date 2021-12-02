الدوري الإيطالي يشتعل.. ننشر ملخص مباراة إنتر ميلان وسبيزيا

اشتعلت منافسات الدوري الإيطالي، حيث حقق إنتر ميلا فوزًا مهمًا على غريمه سبيزيا في الدوري الإيطالي، وفيما يلي نقدم لكم ملخص مباراة إنتر ميلان وسبيزيا والتي شهدت هدفين نظيفين للإنتر.

ملخص مباراة إنتر ميلان وسبيزيا في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان ضد سبيزيا بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "جوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2021/2022.

جاء هدفي إنتر ميلان عن طريق روبيرتو جاليارديني، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 36، و70 من عمر اللقاء.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء منافسات

بهذه النتئجة ارتقى نادي إنتر ميلان إلى وصافة ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء وحيد، وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 15.

فيما تواجد سبيزيا في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 10 لقاءات وسجل 15 هدفًا وتلقى 34.

وكان الإنتر حقق فوزا ثمينا على مضيفه فينيسيا، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على استاد "بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وحقق بولونيا فوزًا صعبًا على حساب روما بنتيجة 1 - 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للموسم الحالي.

جاء هدف بولونيا الوحيد عن طريق اللاعب ماتياس سفانبرج في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تواجد روما في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة 6 لقاءات، وتسجيل 24 هدفًا وتلقي 16.

فيما ارتقى بولونيا إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 5 مباريات وتسجيل 21 هدفًا وتلقى 24.