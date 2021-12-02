أسعار البن ترتفع لأعلى مستوي منذ 10 سنوات

سجلت أسعار البن أعلى مستوياتها منذ 10 أعوام،مع توقعات استمرار ازدياد الأسعار حتى 2023.

يأتي هذا بعد تسجيل العقود الآجلة للقهوة تسليم ديسمبرعند 2.34 دولار للرطل، وتسجيل العقود الآجلة في بورصة "إنتركونتيننتال" في نيويورك أعلى مستوياتها منذ 2011 عند 2.46 دولار للرطل يوم الخميس.

وأفاد أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع لدى "ساكسو بنك"، في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" عبر الهاتف، بأن مجموعة من العوامل التي وقعت في الاثني عشرة شهرًا الماضية دفعت أسعار البن إلى الارتفاع، مشيرًا إلى اعتماد تحركات الأسعار مستقبلًا على مدى استمرار هذه العوامل.

وسلّط هانسن الضوء على ما شهدته البرازيل خلال العام الجاري، في إشارة إلى الانخفاض بدرجات الحرارة، وموجات الصقيع الخاطفة التي ضربت بعض مناطق زراعة البن، فضلا عن فترة ساد فيها الجفاف، ما ألقى بظلاله على محصول العام المقبل. ويعتقد هانسن أن مشكلات الطقس هذه من شأنها التأثير على محصول العامين الجاري والمقبل، وأن تمتد آثارها السلبية حتى عام 2023.

وألمح الخبير الاستراتيجي إلى قفزة أسعار البن أعلى 3 دولارات للرطل في 2011 إبان الجفاف الذي ضرب البرازيل في ذلك العام، منوها إلى أن هذه الأسعار هي التي تدفع السوق إلى التكهن بشأن إمكانية بلوغ هذه المستويات من جديد. ويتوقع هانسن ارتفاع أسعار القهوة، بالنظر إلى الوضع في البرازيل وحال تحقق التوقعات بشأن تباطؤ الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف هانسن، أن مشكلات الطقس ليست عامل التهديد الأوحد الذي يواجه البن، لافتا إلى القيود على العرض العالمي التي تحمل في طياتها تأثيرا كبيرا على السوق، بما أن المنتجين وشركات التحميص تتخذ من بلدان أخرى مقرات لها. من ناحية أخرى، أرجع هانسن قدرا من عدم اليقين الذي يعتري السوق إلى المشكلات في البلدان المصدرة، إذ تقف إثيوبيا حاليا على شفا حرب أهلية فيما تواجه فيتنام تزايدا في الإصابات بفيروس كورونا.