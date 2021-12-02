أسعار النفط تتحول إلى الارتفاع مع تمسك أوبك+ بالزيادة المزمعة في الإنتاج



تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع اليوم الخميس مع تمسك أوبك+ بسياستها المتمثلة في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي، حتى في الوقت الذي تؤثر فيه أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا، على الأسواق وتهدد بالحد من الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 69.66 دولار للبرميل، بعد إغلاق الأسواق الأوروبية.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو دولارا واحدا، أو 1.6 بالمئة إلى 66.63 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لخامي النفط منخفضة بنحو 3%، مع افتتاح بورصة وول ستريت، وبعد أن نقلت رويترز عن مصادر أن أوبك + وافقت على المضي قدما في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط في يناير كانون الثاني بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وفقدت أسعار النفط العالمية أكثر من عشرة دولارات للبرميل منذ يوم الخميس الماضي عندما أصابت أنباء ظهور أوميكرون المستثمرين بالصدمة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يٌعرف بأوبك+، اليوم الخميس على المضي قدما في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط في يناير كانون الثاني تماشيا مع الأشهر السابقة.

وعمد التجمع منذ أغسطس آب إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر، في إطار تقليصه تدريجيا التخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020.

وزادت المخاوف من تأثير السلالة أوميكرون بعد أن باتت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل حدودها.