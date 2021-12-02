رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي يكشف موعد ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بعد الضريبة الجديدة

قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة من المتوقع ظهور آثاره خلال الأسبوع المقبل.

وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة تبلغ نحو 38 في المائة، متضمنة 5 في المائة رسوم 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة 5 في المائة رسوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و3 في المائة رسوم ، وأخيرا 10 في المائة رسوم جمركية.

وأوضح أن حجم المبيعات من الهواتف المحمولة في مصر يصل إلى 18 مليون هاتف سنويا، مشيرًا إلى هناك العديد من التحديات يواجهها سوق المحمول أهمها زيادة أسعار الشحن البحري ونقص المعروض تحت تأثير أزمة الرقائق الالكترونية العالمية، فضلا عن تنامي مستويات الميول التضخمية عالميا.