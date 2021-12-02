أسعار لذهب تتراجع وسط رهانات حول تشديد السياسة النقدية الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر اليوم الخميس مع تأثر المستثمرين بمؤشرات على توجه نحو تشديد السياسة النقدية الأمريكية على ما يبدو، وهو ما من شأنه أن يحد من ارتفاع أسعار المستهلكين في المستقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1764 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 1857 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة عند التسوية إلى 1762.70 دولار.

وبدا أن الذهب يقتفي أثر الرهانات المتزايدة على أن رفع أسعار الفائدة مبكرا، والذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس غير المدر للعائد، من شأنه أن يحد من التضخم في المستقبل، مما سيسفر عن استقرار منحنى العائد.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.31 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936 دولارا، وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1778.68 دولار.

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