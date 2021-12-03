مخرج افتتاح طريق الكباش: الحفل خالٍ من الجرافيكس

الفجر الفني
ضيوف برنامج معكم
ضيوف برنامج "معكم منى الشاذلي"
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قال أحمد المرسى، مخرج حفل "طريق الكباش": "إن الحفل خالٍ من الجرافيكس وكل المشاهد صورت بكاميرات مختلفة"،

وأكد في لقائه في برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة “سي بي سي” "استخدمنا نوع من الكاميرات له مقدرة على المناورة لتخرج الصورة بهذا الشكل".

 

يذكر أن احتفالية طريق الكباش أقيمت فى مدينة الأقصر الخميس 25 نوفمبر الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس.

 

وبدأ الحفل بعدد من الفقرات الغنائية، بجانب عرض غنائى مستوحى من عيد الأوبت.

 

 

احتفالية افتتاح طريق الكباش السيسي برنامج معكم منى الشاذلي عيد الاوبت
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