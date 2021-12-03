الفشني يكشف لمنى الشاذلي عن فعل قام به قبل الساعات الأخيرة من حفل افتتاح طريق الكباش

الفجر الفني
الفشني
الفشني
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كشف الفنان وائل الفشني، أنه وقف أمام مسجد سيدى أبو الحجاج، بالأقصر في الساعات الأخيرة قبل حفل افتتاح طريق الكباش.

 

وقال خلال لقائه ببرنامج "معكم" عبر فضائية "CBC"، مع منى الشاذلي:  "وقفت قدام المسجد وقرأت الفاتحة.. وقلت إحنا ضيوف عندك يا سيدى أبو الحجاج وبنعمل عمل هيفيد ناس كتير بعد ما نمشي.. يارب نكرم الجميع فى الاحتفالية".

 

وتابع: “وإحنا صغيرين كنا بنغني الأقصر بلدنا بلد سواح ودي اغنية في قلبنا من زمان واحنا عايشين على الأغاني دي”.

 

 

 

 

 

وائل الفشني احتفالية افتتاح طريق الكباش الإعلامية منى الشاذلي منوعات
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