إيمان عبد الغني تغني "السح الدح أمبو".. شاهد رد فعل أبلة فاهيتا (فيديو)

طلبت الدمية الشهيرة المسماة أبلة فاهيتا من المطربة الشابة إيمان عبد الغني، غناء أغنية "السح الدح أمبو"، لكن بكلمات وألحان مختلفة.

وأدت عبد الغني الأغنية بشكل جديد أعجب الجمهور، فيما تفاعلت أبلة فاهيتا مع الأغنية، وأبدت إعجابها الشديد بها.



إيمان عبد الغني

مطربة بدار الأوبرا المصرية، شاركت في برنامج ذا فويس في موسمه الخامس 2019 The Voice ضمن فريق الفنانة أحلام وتأهلت للعرض المباشر النهائي.

وتعتبر الصوت المصري الوحيد الذي تمكن من الوصول للحلقة النهائية خلال الخمس مواسم منذ بداية البرنامج.