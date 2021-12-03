هشام توفيق يكشف تفاصيل لقائه مع وزيرة الاقتصاد البلغارية.. فيديو

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل لقائه مع وزيرة الاقتصاد البلغارية دانييلا فيزيفا والوفد المرافق لها، يوم الخميس.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استعرضنا جميع الأنشطة والصناعات التي قامت بها الوزارة في الشركات التابعة لها، لافتا أنه تم الاتفاق على التعاون المشترك في عدد من المشروعات أما عن تطريق تقديم الخبرات أو شراكة بصفة معينة.



وتابع وزير قطاع الأعمال العام، بحثتا مرحلتي الصباغة والتجهيز في صناعة الغزل والنسيج وخطة تطوير الصناعة بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل بعض القطاعات، لافتا أنه قدم هدية تذكارية إلى الوزيرة البلغارية عبارة عن إحدى المنتجات الجديدة لشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية الجديدة "nit"، كما أهدت الوزيرة Vezieva الوزير تذكارًا من بلغاريا.