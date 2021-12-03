وزير قطاع الأعمال لـ صغار المستثمرين: متجروش وراء المضاربين المغرضين

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، آخر مستجدات تصفية مصنع الحديد والصلب، لافتا أنه تم صرف تعويضات الخاصة بـ 500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجار الصرف للباقين، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف باقي التعويضات للعاملين.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاوضنا مع الجهات الرقابية في البورصة بعد ارتفاع قيمة السهم عن 100%.

ووجه زير قطاع الأعمال العام، رسالة لصغار المستثمرين قائلا: يا ريت ميجروش وراء المضاربين وبقولهم اعملوا حسابكم الأرض هتجيب كام وتحسبوا السهم يساوي كام، وبحذر الناس من المضاربة على السهم لأن الشركة اتصفت خلاص.