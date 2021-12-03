محمد موسى: "حياة كريمة" تصدت للفقر وحافظت على كرامة المواطنين

استعرض الإعلامي محمد موسى، إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أنها تستهدف الفئات الأكثر احتياجا من خلال تدريبهم وتأهيليهم بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية وصحية وبيئية وتعليمية لمن هم أولى بالرعاية.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مبادرة حياة كرمية تهدف لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهما.

وتابع أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، وإلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.