رئيس "تنمية الريف المصري": نعمل على 400 ألف فدان في غرب المنيا ونستهدف الوصول لـ 900 ألف

قال اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، إن الشركة لديها أراض تعمل بها في منطقة المغرة جنوب العلمين بنحو 70 كيلو، وهي من المناطق الواعدة جدا، وكذلك أراضي في سيوة والفرافرة وتوشكى وفي الطور وغرب المنيا.

وأضاف عبدالوهاب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أعمال الشركة في غرب المنيا ستصل إلى 900 ألف فدان، وحجم الأراضي التي تعمل عليها الريف المصري حاليا تقدر بـ 400 ألف فدان، وجاري إضافة أراضي جديدة.

وكان اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، قد وقع بروتوكول تعاون، مع المهندس أيمن نجيب، رئيس شركة التعاون للبترول، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعاون الطرفين في إنشاء وتشغيل محطات وقود بأراضي الريف المصري الجديد، لخدمة وتموين السيارات بالأراضي التى تقع تحت ولاية شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك فى إطار جهود الشركة لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.