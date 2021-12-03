الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في الليل.. إلبسوا تقيل

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية الأسبوع الجاري شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بمقدار من 5 -6 درجات تقريبا، لتسجل العظمى في القاهرة 33 درجة مئوية، ولكنها انخفضت بمقدار 10 درجات تقريبا لتسجل 22 درجة.


وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأسبوع الجاري ستستقر درجات الحرارة عند 22 و23 للعظمى، أما الصغرى فتسجل بين 13 و14 درجة مئوية خلال فترات الليل والصباح الباكر، ثم ترتفع تدريجيا طوال اليوم.


وتابعت إيمان شاكر، أنه يجب ارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال فترات الليل أو في الصباح الباكر، موضحة أن فرص سقوط الأمطار بسيطة خلال اليومين المقبلين، وأن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار أمس فقط.

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