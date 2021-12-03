محافظ البحر الأحمر يكشف عن آخر مستجدات تحويل الغردقة إلي مدينة خضراء

توك شو
عمرو حنفي
عمرو حنفي
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قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، إن الدولة بدأت خطة تحويل مدينة الغردقة إلي مدينة خضراء، للحفاظ الدائم علي البيئة، منذ 3 سنوات، لافتا أنه تم اتخاذ قرارا بعدم استخدام الأكياس النايلون في التداول، وبدأ تحول الفنادق إلى الجرين اللون الأخضر التي تقدم لضيوفها الراحة والهدوء.

 

وأضاف محافظ البحر الأحمر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مدينة من ضمن أفضل 20 مدينة في العالم في الحفاظ على البيئة، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية في مختلف المجالات.

 

وتابع عمرو حنفي، مديرة البعثة الأمريكية للتنمية الدولية " ليزي ريد"، كانت سعيدة بمستوى النظافة بمدينة الغردقة ومدى التزام المحلات والتعليمات بالإجراءات الاحترازية، وأبدت إعجابها بالمظهر الجمالي والحضاري الذي لاحظته في مدينة الغردقة.

محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة الإعلامي محمد موسى عمرو حنفي

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