"تنمية الريف المصري الجديد": توقيع عقود إنشاء محطات وقود بغرب المنيا والطور والمغرة

قال اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، إن التعاون مع شركة التعاون للبترول مثمر وله نتائج رائعة خلال السنوات الماضية، وقد رأينا جميعا التطور الكبير الذي حدث في التعاون للبترول.



وأضاف عبدالوهاب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع عقود إنشاء محطات وقود في امتداد غرب المنيا وفي الطور والمغرة، وهو ما يعمل على تنمية المشروعات واستدامتها عن طريق التعاون سويا لخدمة المواطنين وجميع المنتفعين من تلك المشروعات، موضحا أن الشركة لديها أراض تعمل بها في منطقة المغرة جنوب العلمين وسيوة والفرافرة وتوشكى وفي الطور وغرب المنيا.



وكان اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، قد وقع بروتوكول تعاون، مع المهندس أيمن نجيب، رئيس شركة التعاون للبترول، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعاون الطرفين في إنشاء وتشغيل محطات وقود بأراضي الريف المصري الجديد، لخدمة وتموين السيارات بالأراضي التى تقع تحت ولاية شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك فى إطار جهود الشركة لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.