محافظ البحر الأحمر يكشف عن الاستعدادات الخاصة بموسم الأمطار

كشف محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، الاستعدادات الخاصة بموسم الأمطار، قائلا: إنه يتم متابعة فترة الشتاء منذ 15 أكتوبر حتى نهاية شهر أبريل، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة والمعدات في حالة تأهب على مدار الساعة بتمركزات محددة طبقا للخطة المحددة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، منذ أسبوعين تعرضت المحافظة لموجة قادمة من الجنوب وتم إغلاق الطرق لمدة 24 ولم يحدث أي خسائر في الأرواح.

وتابع عمرو حنفي، هنام تعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية وهيئة الأرصاد الجوية للوقوف على آخر المستجدات والتعامل معها فورا، مشيرا إلى أن المحافظة قادرة على مواجهة أى حالات طارئة.