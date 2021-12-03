"الحيني": زيادة رأسمال مصر لتأمينات الحياة لـ 3 مليار جنيه

توك شو
باسل الحيني
باسل الحيني
Advertisements

أشاد الإعلامي محمد موسى، باستحوذ شركتي مصر للتأمين بقيادة الدكتور عمر جودة ومصر لتأمينات الحياة بقيادة أحمد عبد العزيز التابعتين للقابضة على نحو 38% من إجمالي أقساط القطاع خلال العام المالي الماضي 2021/2020.

 

وأشار  محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين،  أن محفظة أقساط الشركتين بلغت نحو 17.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020 محققين 21% نموًا بالمحفظة مقارنة بالفترة المناظرة.


وأضاف أن القابضة تهدف خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة تلك الحصة عبر ابتكار منتجات ووسائل تسويقية جديدة، مع العمل على تنفيذ التطوير المؤسسي والإداري للشركتين، ورقمنة العمليات والفروع التابعة، وكذلك تطوير الفروع الخارجية لشركة مصر للتأمين.


وتابع، "نهدف الفترة المقبلة تدعيم الملاءة المالية للشركتين، حيث سيصبح رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة إلى 3 مليار جنيه فور اعتماد الجمعية العمومية لميزانية 2020/2021؛ كما ندرس زيادة رأسمال مصر للتأمين من خلال الاحتياطيات الفنية والأرباح المرحلة".


وتوقع الحيني تحقيق ملياري جنيه أرباح للخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2021/2020.

مواد متعلقة

وزير المالية: الحساب الختامى للعام المالى "٢٠٢٠/ ٢٠٢١" إنجاز جديد لمصر

الاحتياطي الأجنبي للمملكة يرتفع 11.8 مليار دولار بأول 9 أشهر من 2021

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 29-10-2021

عودة الشمرلى وهويدا إلى سباق انتخابات الكرة الطائرة بحكم قضائى

16 مليار دولار الإيرادات النفطية العراقية خلال 2021

هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام لـ«فرتيجلوب»

ارتفاع الإنفاق الحكومي بالإمارات %5 في 6 أشهر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في السوق المحلي
Advertisements

الأكثر قراءة

النقل والبيئة يبحثان استخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير المخلفات لإقامة ورشة العمرة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-12-2021

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-12-2021 في سوق العبور

عاجل.. مرتضى منصور يطلق تصريحات نارية بشأن الزمالك.. طالع التفاصيل

قائمة الترسانة قبل موقعة القناة بالقسم الثاني

عاجل.. اتحاد جدة ينقض على صفقة الأهلي العالمية ويقترب من خطفها

موعد مباراة بيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة ميلان وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

ads