"الحيني": زيادة رأسمال مصر لتأمينات الحياة لـ 3 مليار جنيه

أشاد الإعلامي محمد موسى، باستحوذ شركتي مصر للتأمين بقيادة الدكتور عمر جودة ومصر لتأمينات الحياة بقيادة أحمد عبد العزيز التابعتين للقابضة على نحو 38% من إجمالي أقساط القطاع خلال العام المالي الماضي 2021/2020.

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، أن محفظة أقساط الشركتين بلغت نحو 17.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020 محققين 21% نموًا بالمحفظة مقارنة بالفترة المناظرة.



وأضاف أن القابضة تهدف خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة تلك الحصة عبر ابتكار منتجات ووسائل تسويقية جديدة، مع العمل على تنفيذ التطوير المؤسسي والإداري للشركتين، ورقمنة العمليات والفروع التابعة، وكذلك تطوير الفروع الخارجية لشركة مصر للتأمين.



وتابع، "نهدف الفترة المقبلة تدعيم الملاءة المالية للشركتين، حيث سيصبح رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة إلى 3 مليار جنيه فور اعتماد الجمعية العمومية لميزانية 2020/2021؛ كما ندرس زيادة رأسمال مصر للتأمين من خلال الاحتياطيات الفنية والأرباح المرحلة".



وتوقع الحيني تحقيق ملياري جنيه أرباح للخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2021/2020.