محمد موسى: "خط أحمر" أول من تصدى لظاهرة انتشار مؤدي المهرجانات

قال الإعلامي محمد موسى، إن برنامج "خط أحمر"، كان صاحب السبق في مواجهة ظاهرة انتشار مؤدي المهرجانات منذ عدة سنوات سابقة، لافتا أنه دق ناقوس الخطر من خلال العديد من الحلقات وشن حملات منذ عام 2016 لمجابهة الظاهرة والحد منها ومن ثم القضاء عليها.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "مؤدي المهرجانات هيودوا الفن المصري في داهية، مشيرا إلى أنه يجب منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية".



وتابع الإعلامي محمد موسى، "برنامج خط أحمر لا ينافس أحد ولكن لنا خطة وسياسية تحريرية معينة متنوعة بين السياسة والفن وغيرها، لافتا أن البرنامج نجح خلال الفترة الأخيرة في التصدي لهذا الوباء المسمي بـ "أغاني المهرجانات"، مضيفا: "مفيش بيني وبين مؤدو المهرجانات أي خصومات شخصية".