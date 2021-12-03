محمد موسى: "خط أحمر" أول من تصدى لظاهرة انتشار مؤدي المهرجانات

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
Advertisements

قال الإعلامي محمد موسى، إن برنامج "خط أحمر"، كان صاحب السبق في مواجهة ظاهرة انتشار مؤدي المهرجانات منذ عدة سنوات سابقة، لافتا أنه دق ناقوس الخطر من خلال العديد من الحلقات وشن حملات منذ عام 2016 لمجابهة الظاهرة والحد منها ومن ثم القضاء عليها.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "مؤدي المهرجانات هيودوا الفن المصري في داهية، مشيرا إلى أنه يجب منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية".  


وتابع الإعلامي محمد موسى، "برنامج خط أحمر لا ينافس أحد ولكن لنا خطة وسياسية تحريرية معينة متنوعة بين السياسة والفن وغيرها، لافتا أن البرنامج نجح خلال الفترة الأخيرة في التصدي لهذا الوباء المسمي بـ "أغاني المهرجانات"، مضيفا: "مفيش بيني وبين مؤدو المهرجانات أي خصومات شخصية".

المهن الموسيقية الحدث اليوم نقابة المهن الموسيقية

مواد متعلقة

سباح المانش: أعمل في "الشباب والرياضة" وسعيد بلقاء الرئيس السيسي

والد سباح المانش محمد الحسيني: تفوق على الأصحاء.. وأخفيت حقيقة حالته عن والدته

محافظ الشرقية: تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق بتكلفة تتجاوز مليار جنيه (فيديو)

محمد موسى: إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد قوة الدولة المصرية

محمد موسى: القيادة السياسية استطاعت العبور بمصر إلى بر الأمان (فيديو)

عاجل.. حقيقة عودة محمد بركات للنادي الأهلي

الشوالي: تدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية وأتمنى بقاءه مع ليفربول

في أول ظهور بالممتاز.. كارثة كبرى داخل إيسترن كومباني
Advertisements

الأكثر قراءة

النقل والبيئة يبحثان استخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير المخلفات لإقامة ورشة العمرة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-12-2021

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-12-2021 في سوق العبور

عاجل.. مرتضى منصور يطلق تصريحات نارية بشأن الزمالك.. طالع التفاصيل

قائمة الترسانة قبل موقعة القناة بالقسم الثاني

عاجل.. اتحاد جدة ينقض على صفقة الأهلي العالمية ويقترب من خطفها

موعد مباراة بيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة ميلان وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

ads