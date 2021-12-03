محمد موسى: مؤدي المهرجانات هيودوا الفن في داهية

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على  مؤدي المهرجانات، قائلا: "هيودوا الفن المصري في داهية، مشيرا إلى أنه يجب منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية".  

 

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  إن برنامج "خط أحمر"، كان صاحب السبق في مواجهة ظاهرة انتشار مؤدي المهرجانات منذ عدة سنوات سابقة، لافتا أنه دق ناقوس الخطر من خلال العديد من الحلقات وشن حملات منذ عام 2016 لمجابهة الظاهرة والحد منها ومن ثم القضاء عليها.

 

وتابع الإعلامي محمد موسى، "برنامج خط أحمر لا ينافس أحد ولكن لنا خطة وسياسية تحريرية معينة متنوعة بين السياسة والفن وغيرهما، لافتا أن البرنامج نجح خلال الفترة الأخيرة في التصدي لهذا الوباء المسمي بـ "أغاني المهرجانات"، مضيفا: "مفيش بيني وبين مؤدو المهرجانات أي خصومات شخصية".

محمد موسى المهن الموسيقية

مواد متعلقة

سباح المانش: أعمل في "الشباب والرياضة" وسعيد بلقاء الرئيس السيسي

والد سباح المانش محمد الحسيني: تفوق على الأصحاء.. وأخفيت حقيقة حالته عن والدته

محافظ الشرقية: تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق بتكلفة تتجاوز مليار جنيه (فيديو)

محمد موسى: إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد قوة الدولة المصرية

محمد موسى: القيادة السياسية استطاعت العبور بمصر إلى بر الأمان (فيديو)

عاجل.. حقيقة عودة محمد بركات للنادي الأهلي

الشوالي: تدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية وأتمنى بقاءه مع ليفربول

في أول ظهور بالممتاز.. كارثة كبرى داخل إيسترن كومباني
Advertisements

الأكثر قراءة

النقل والبيئة يبحثان استخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير المخلفات لإقامة ورشة العمرة

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-12-2021 في سوق العبور

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-12-2021

موعد مباراة بيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة ميلان وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

عاجل.. مرتضى منصور يطلق تصريحات نارية بشأن الزمالك.. طالع التفاصيل

لافروف: نشاط الناتو يؤجج الوضع على حدودنا

ليلي كولينز تحتفل بالعرض الخاص لـ Emily in Paris 2

ads