محمد موسى عن بيان "الموسقيين" بشأن مؤدي الراب: كلام محترم الله ينور

توك شو
هاني شاكر نقيب الموسيقيين
هاني شاكر نقيب الموسيقيين
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قال الإعلامي محمد موسى، إن نقابة الموسيقيين أصدرت بيانا هاما بشأن انتشار ظاهرة مؤدي الراب في مصر، وهو ما يستدعي الشكر وتوجيه التحية للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية قائلا "الله ينور"، موضحا أن النقابة قالت في بيانها، أن الراب ظاهرة منتشرة بشكل كبير على السوشيال ميديا، بما تتضمنه من كلمات تخرج عن الآداب العامة والأخلاق، وقد يتصور البعض أن نقابة المهن الموسيقية لها عليهم السيطرة.


وتابع البيان الذي عرضه محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "نؤكد أنهم ليسوا أعضاء بالنقابة وغير مصرح لهم وليس لديها حصر بعددهم وأسمائهم، والنقابة تفرض قانونها ولوائحها على الذين استوفوا أوراقهم واجتازوا الاختبارات ووقعوا تعهدات بالظهور اللائق للفنان المصري وعدم الخروج عن القيم الاجتماعية بكافة أشكالها ولا عن الأخلاق ومراجعة الكلمات قبل طرحها على السوشيال ميديا أو الجمهور مباشرة".


وأضاف البيان: "النقابة تتبرأ وتستنكر كل الكلام الخارج والألفاظ الموحية للعنف أو الجنس أو الكراهية وكل مايدعو إلى الحط من قيم وثوابت وأخلاق المجتمع من هؤلاء وأنهم ليسوا أعضاء بالنقابة وغير مصرح لهم، وتهيب النقابة لمن يرغب في الانضمام إليها تقديم أوراقه المبينة بلجنة القيد لاجتياز الاختبارات والالتزام بالقانون واللوائح المنظمة".

محمد موسى السوشيال ميديا المهن الموسيقية هانى شاكر

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