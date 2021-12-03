محمد موسى: منح الضبطية القضائية لـ "الموسيقيين" سيطهر الوسط الفني من السموم

أشاد الإعلامي محمد موسى، بموافقة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة د. درية شرف الدين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لعودة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية عام 2016، غل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية وكان سبب في انتشار ما يسمي بالمهرجانات والإسفاف.



وتابع، عودة الضبطية القضائية مرة أخرى يساعد الدولة في تحجيم هذه الظاهرة والسيطرة عليها والحد من الأعداد الكبيرة من المؤديين الذين يخرجون علينا كل يوم بموبيقات خربت أخلاقيات المجتمع كل يوم، مضيفا: قرار الضبطية القضائية للنقابات المهنية إعلان صريح عن نية الدولة المصرية التطهير الحقيقي للوسط الفني.