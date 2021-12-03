محمد موسى عن مهرجان "شيماء": فين الحاج نجيب يدافع عن سوستة؟

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
Advertisements

أعرب الإعلامي محمد موسى، عن استيائه من أغاني مؤدي المهرجانات، لافتا أنها أفسدت الذوق العام في المجتمع، وأفقدت الفن المصري قيمته".

وعلق محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، على مهرجان "شيماء" الأخير لمؤدي المهرجانات يوسف سوستا قائلا:  روح دور علي شيماء في مصر.. عرفتم بقا اللي نبهت له أن الناس دي  لا يصح أنهم يمثلوا مصر في أي مكان وإنهم بيحطوا من قيمة الفن المصري.. تمثيل رخيص.

وأتم الإعلامي محمد موسى، "ها فين الحاج نجيب اللي بيدافع عنهم.. عاجبك شكل مصر بره بقا عامل إزاي؟.

Advertisements

الأكثر قراءة

النقل والبيئة يبحثان استخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير المخلفات لإقامة ورشة العمرة

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-12-2021 في سوق العبور

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-12-2021

موعد مباراة بيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة ميلان وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

عاجل.. مرتضى منصور يطلق تصريحات نارية بشأن الزمالك.. طالع التفاصيل

لافروف: نشاط الناتو يؤجج الوضع على حدودنا

ليلي كولينز تحتفل بالعرض الخاص لـ Emily in Paris 2

ads