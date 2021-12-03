محمد موسى عن مهرجان "شيماء": فين الحاج نجيب يدافع عن سوستة؟

أعرب الإعلامي محمد موسى، عن استيائه من أغاني مؤدي المهرجانات، لافتا أنها أفسدت الذوق العام في المجتمع، وأفقدت الفن المصري قيمته".

وعلق محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، على مهرجان "شيماء" الأخير لمؤدي المهرجانات يوسف سوستا قائلا: روح دور علي شيماء في مصر.. عرفتم بقا اللي نبهت له أن الناس دي لا يصح أنهم يمثلوا مصر في أي مكان وإنهم بيحطوا من قيمة الفن المصري.. تمثيل رخيص.

وأتم الإعلامي محمد موسى، "ها فين الحاج نجيب اللي بيدافع عنهم.. عاجبك شكل مصر بره بقا عامل إزاي؟.