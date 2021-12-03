محمد موسى عن استبدال كلمات "خمور وحشيش" بـ "تمور وحليب": شر البلية ما يضحك

توك شو
عمر كمال
عمر كمال
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علق الإعلامي محمد موسى على غناء عمر كمال في حفله بموسم الرياض في السعودية، لأغنيته "خمور وحشيش" والتي قام بتعديلها لـ "تمور وحليب"، قائلا "دا يؤكد شيء واحد وهو أن الناس دي أهم حاجة عندهم السبوبة ومش مهم المجتمع ولا البلد ولا أي حاجة".


وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "سيبكم من الكلام ده وشوفوا الوعي عند الجمهور المصري المحترم اللي فاهم وعارف مدي إستخفاف الناس دي بقيمنا وعادتنا"، مضيفا "السوشيال ميديا مقلوبة ضحك وسخرية من الثلاثي المرح بيكا وشاكوش وعمر كمال".


وأضاف أن الجمهور سخر من تغيير كلمات الأغنية في السعودية، موضحا أن "الناس بتعلق وتقول بسخرية جاب ورا وبيسخروا كمان من اللي تغيير كلمات أغنيته، والحقيقة بعد التطور ده أنا منتظر الشيوخ الثلاثة راجعين من السعودية ضاربين الغطرة والعقال ومطلقين دقونهم وهيغنوا في حلقات الذكر، صحيح شر البلية ما يضحك".

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